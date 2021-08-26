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Дипломат Келин предостерег британские власти от повторных действий в Черном море

  /   Обновлено: 26 августа 2021 04:53
Политика
Дипломат Келин предостерег британские власти от повторных действий в Черном море
wikipedia.org  /  Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Лондон, 26 августа. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин предупредил Лондон от захода кораблей в Черное море без предупреждения. Свои мысли он озвучил в интервью HardTalk.

Британский корабль вторгся в российские воды без предупреждения. По словам дипломата, оповестить страну следовало за час. Эсминец не соблюдал законов РФ и правил, которых должен был придерживаться согласно морской конвенции.

«Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они [власти Великобритании — Прим. ФАН] окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай, когда британский корабль осуществит подобное», — предостерег Келин.

Лондону следует вступить в диалог с Москвой посредством личных переговоров, а не через СМИ, считает посол России в Великобритании Андрей Келин. Он заявил о готовности решать вопросы профессионально.

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Андрей Келин черное море провокации
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