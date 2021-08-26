Шести подросткам потребовалась помощь медиков после запуска салюта в Подмосковье

Москва, 26 августа. Праздничный фейерверк на территории Подмосковья в городе Истра закончился вызовом медиков для шести подростков. Молодые люди пострадали от образовавшегося дыма.

Салют был запущен в честь мероприятия на курорте «Новая Истра». На асфальте было установлено большое количество пиротехники. Через две минуты после залпов территорию стал окружать дым, передает РЕН ТВ.

Через некоторое время подростки стали чувствовать ухудшения состояния. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников скорой помощи и полицию. Сейчас правоохранительные органы приступили к выяснению деталей инцидента.

Большое количество салюта также было запущено к 800-летию Нижнего Новгорода. Салют виднелся практически со всех точек города. Он стал рекордным по своей длительности.