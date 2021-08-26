Семь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Новосибирске

Новосибирск, 26 августа. Авария с участием пассажирского микроавтобуса произошла в Дзержинском районе Новосибирска. В результате ДТП пострадали семь человек.

Ситуацию прокомментировала главный врач местной станции скорой помощи Ирина Большакова. По ее словам, пострадали три мужчины, три женщины и 17-летняя девочка. Двое человек находятся в тяжелом состоянии. Шестерым участникам ДТП понадобилась госпитализация, отметила медик. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Днем 25 августа в Раменском районе произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль с семьей угодил под колеса грузовика.