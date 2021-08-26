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Прилетевший из Афганистана мальчик поделился деталями перелета в Россию
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Прилетевший из Афганистана мальчик поделился деталями перелета в Россию
Общество
Прилетевший из Афганистана мальчик поделился деталями перелета в Россию
Global Look Press  /  Hindustan Times

Москва, 26 августа. Два борта Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в Московской области. На одном из самолетов прилетел мальчик Амин.

Он рассказал о работе медиков, которые дежурили в салоне самолета и помогали всем нуждающимся. Пассажирам также предоставили питание. Мальчику понравился обед, больше всего ему пришлось по вкусу российское печенье.

Полет из Афганистана в Россию длился два часа. Всего в захваченную террористами страну из РФ было направлено четыре самолета, которые в общей сложности должны эвакуировать 511 человек. Среди них числятся россияне, украинцы и граждане стран-членов ОДКБ.

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов ранее рассказал о трудностях с вывозом российских дипломатов из Кабула. Из-за действий США все международные рейсы из страны отменили, но они должны скоро возобновиться.

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