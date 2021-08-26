Посол Келин призвал Великобританию к прямому диалогу с Россией

Лондон, 26 августа. Лондон должен вступить в диалог с Москвой посредством личных переговоров, а не через средства массовой информации. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Глава российской дипмиссии отметил, что Кремль не будет лоббировать проведение переговоров, если британская сторона к этому не готова. В качестве примера успешного прямого контакта посол привел взаимодействие РФ и США в сфере кибербезопасности. Такое мнение поверенный в делах России в Соединенном Королевстве выразил в ходе программы HARDTalk на BBC.

«Если у вас обвинения по этому поводу, то мы готовы разбираться с этим профессионально, но не через прессу», – заявил Келин.

Ранее Келин отметил, что Россия не будет принимать поспешных решений по поводу признания запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1. По его словам, Кремль присматривается к действиям талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.