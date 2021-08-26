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Диетолог Савельева предупредила об опасности чрезмерного употребления фруктов
Общество
Диетолог Савельева предупредила об опасности чрезмерного употребления фруктов
pixabay.com  /  marijana1

Москва, 26 августа. Ненормированное употребление фруктов может вызвать сильный аппетит и привести к набору излишнего веса. Таким мнением поделилась спортивный нутрициолог Дарья Савельева.

Нормальной дневной дозой фруктов принято считать 200 грамм. Именно такое количество не окажет негативного влияния на организм. Об этом Савельева рассказала в эфире радио Sputnik.

Специалист, в качестве примера, привела свойства яблок. Употребление в пищу одного плода не приведет к плохим последствиям, напротив, Савельева назвала это «терапевтической дозой». Однако переедание этого фрукта приведет вызовет ложное чувство голода и приведет к толстению.

Недавно нутрициолог Ольга Кораблева заявила, что в перловая крупа богата фосфором, который плодотворно влияет на организм. Каша также рекомендована для людей, с заболеваниями сердца и сосудов.

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яблоко фрукты диетолог
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