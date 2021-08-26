Финский журналист рассказал, как легендарная «Копейка» завоевала рынок Суоми

Хельсинки, 26 августа. Финский журналист рассказал интересные детали из истории появления в Тольятти АвтоВАЗа и запуска производства легендарной «Копейки».

Автор финского издания Talouselämä Харри Репо рассказал читателям, как в середине 1960-х годов СССР решил построить на изгибе Волги автозавод мирового класса в ответ на успехи США в автомобилестроении. Помогала в строительстве итальянская компания Fiat: 75% оборудования было привезено из-за океана.

Активные работы на заводе начались в 1967 году. Первый ВАЗ-2101 сошел с конвейера в Тольятти в апреле 1970 года. Производство «Копейки» набирало обороты с каждым годом. Уже в 1974 удалось достичь запланированный темп по производству 2200 автомобилей в день. В 79-м «Лада» была самой продаваемой машиной в Финляндии.

Популярной «Копейку» делала ее доступность, легкость в ремонте и низкая стоимость. Детали легко снимались. Это правда стало и минусом модели: воришки периодически присваивали дворники авто.

В 1980-е годы ситуация начала меняться в худшую сторону. Автомобилестроение ушло на второй план, СССР стремительно развивал нефтегазовую промышленность. Тольяттинскому заводу не удалось повысить эффективность работы, новые трудности только усложняли процесс.

«На заводе начали процветать кражи. За два года число работников, арестованных за кражи, возросло в три раза. К примеру, в 1981 году в капкан правосудия попалось больше трех тысяч работников завода. На самом деле число воров было гораздо больше», — приводит перевод колонки Харри Репо «ИноСМИ».

Кражи стали настолько массовыми, пишет автоэксперт, что в один день более чем у 400 новых автомобилей не оказалось передних фар. В начале перестройки завод в Тольятти и вовсе превратился в поле боя преступных группировок.

Подводя итог, финский журналист отметил, что сейчас, на момент написания материала, «дела у завода в Тольятти идут хорошо». АвтоВАЗ производит в год около миллиона автомобилей, многие из которых продаются под названием «Лада».

В минувший понедельник, 23 августа, стало известно, что автозавод в Тольятти остановлен на неделю из-за нехватки компонентов. Компания временно остановила деятельность на трех линиях, которые занимаются сборкой машин. При этом предприятие «Lada Ижевск» продолжит работу без корректировок, так как для производства модели Vesta требуются иные комплектующие.