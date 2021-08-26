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Более 1,63 млн доз вакцины Moderna отозвано из-за примесей в составе
Происшествия
Более 1,63 млн доз вакцины Moderna отозвано из-за примесей в составе
ФБА «Экономика сегодня»

Токио, 26 августа. Минздрав Японии сообщил об обнаружении посторонних примесей в препарате Moderna. В связи с этим вакцинация населения будет приостановлена.

Сведения о посторонних материалах еще не изучены, поэтому компания, отвечающая за реализацию вакцины, приняла меры предосторожности. Отозвано около 1,63 миллиона доз. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Минздрав страны отметил, что американский производитель начал расследование. Фармацевтическая компания также уточнила, что на доступности вакцин данный инцидент не повлияет.

В мае Moderna была одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях. С того времени использовали около 10 млн доз. На решение вакцинации населения не повлияли сведения о рисках миокардита и воспаления сердца после прививания, расследования в связи с этим начали США.

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вакцинация коронавирус moderna
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