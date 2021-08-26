Кинолог Голубев перечислил осваиваемые собаками профессии

Москва, 26 августа. Собаки способны освоить многие профессии, включая охранника. Каким еще специальностям можно обучить животных, рассказал кинолог Владимир Голубев.

Собаки могут участвовать в поисково-розыскных операциях. Животные могут найти человека по следу его запаха, давность которого составляет от нескольких минут до многих часов. Часто собаки-ищейки преследуют преступника и помогают его задержать, передает РИА Новости.

Питомцы играют важную роль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Собаки-поводыри ориентируются на местности и способны самостоятельно принимать решения. Спасатели обучены на быстрый поиск пострадавших людей, а четвероногие полицейские несут службу в правоохранительных органах.

Наглядный пример по поиску пропавшего человека произошел в столице Республики Коми. Жительница Сыктывкара обратилась в полицию и попросила найти ее супруга. Служебная овчарка смогла выйти на след мужчины и отыскала его в лесном массиве.