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Кинолог Голубев перечислил осваиваемые собаками профессии

  /   Обновлено: 26 августа 2021 04:17
Общество
Кинолог Голубев перечислил осваиваемые собаками профессии
pixabay.com

Москва, 26 августа. Собаки способны освоить многие профессии, включая охранника. Каким еще специальностям можно обучить животных, рассказал кинолог Владимир Голубев.

Собаки могут участвовать в поисково-розыскных операциях. Животные могут найти человека по следу его запаха, давность которого составляет от нескольких минут до многих часов. Часто собаки-ищейки преследуют преступника и помогают его задержать, передает РИА Новости.

Питомцы играют важную роль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Собаки-поводыри ориентируются на местности и способны самостоятельно принимать решения. Спасатели обучены на быстрый поиск пострадавших людей, а четвероногие полицейские несут службу в правоохранительных органах.

Наглядный пример по поиску пропавшего человека произошел в столице Республики Коми. Жительница Сыктывкара обратилась в полицию и попросила найти ее супруга. Служебная овчарка смогла выйти на след мужчины и отыскала его в лесном массиве.

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профессия собака кинолог
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