Сдача биохимического анализа крови поможет уберечь почки при COVID-19

Москва, 26 августа. Проверка крови при биохимическом анализе поможет выявить проблемы с почками при протекании коронавирусной инфекции в организме. Об этом заявила врач-нефролог Анна Коробкина.

COVID-19 может способствовать проявлению уже имеющихся у пациента болезней. Основной причиной возникновения проблем Коробкина считает несвоевременное обращение за квалифицированной помощью.

«Если вам в качестве диагноза поставили ковид, сдайте общий анализ мочи на предмет наличия белка, биохимический анализ крови на уровень креатинина. Это базовый скрининг, чтобы проверить, насколько хорошо работают почки», – рассказала Коробкина.

Такая мера может дать возможность врачам исключить дальнейшее распространение коронавируса на почечные ткани. Профилактика тромбообразования и слежение за параметрами крови также важные элементы борьбы SARS-CoV-2, сообщила Коробкина в интервью радио Sputnik.

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