«Шахтер» в дополнительное время матча с «Монако» выбил себе путевку в ЛЧ

Харьков, 26 августа. Донецкий «Шахтер» стал последним участником группового этапа Лиги чемпионов, сыграв вничью на своем поле с «Монако».

Основное время матча завершилось со счетом 1:2 в пользу гостей. Однако во втором овертайме защитник «Монако» ошибся и отправил мяч в сетку собственных ворот, установив окончательный результат встречи.

Таким образом, определились все участники Лиги чемпионов 2021/22. Россию на турнире представит только петербургский «Зенит».

Один из претендентов на победу в ЛЧ «ПСЖ» может в скором времени лишиться одного из своих лидеров — Килиана Мбаппе. Нападающий намерен перебраться в «Реал», однако стороны еще ведут переговоры. Трансферное окно закрывается в ночь с 31 августа на 1 сентября, поэтому клубы еще могут прийти к соглашению.