Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 04:18
04:18
Происшествия
Более 1,63 млн доз вакцины Moderna отозвано из-за примесей в составе
04:17
Общество
Кинолог Голубев перечислил осваиваемые собаками профессии
04:15
Общество
Сдача биохимического анализа крови поможет уберечь почки при COVID-19
04:13
Спорт
«Шахтер» в дополнительное время матча с «Монако» выбил себе путевку в ЛЧ
04:13
Технологии
«Как в голливудском кино»: создатели ракеты 305Э назвали ее главные преимущества
04:09
Общество
Российские родители больше всего боятся встречи детей с алкоголем и наркотиками
04:00
Политика
Канцлер Австрии Курц перечислил темы прошедших переговоров с Лавровым
04:00
Общество
Чудеса происходят ежедневно: в Перми реабилитируют людей через иппотерапию
03:47
Общество
Полиция Бразилии арестовала двух забравшихся на статую Христа экстремалов
03:46
Общество
Родившуюся во время полета из Афганистана девочку назвали в честь позывного самолета
Все новости

«Как в голливудском кино»: создатели ракеты 305Э назвали ее главные преимущества

  /   Обновлено: 26 августа 2021 04:13
Технологии
«Как в голливудском кино»: создатели ракеты 305Э назвали ее главные преимущества
ПолитРоссия  /  Герман Парло

Москва, 26 августа. Ракета 305Э способна поразить цель вне зависимости от погодных условий или скорости передвижения объекта, заявил представитель компании НПК «КБМ» Александр Романюк.

Новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) 305Э («Изделие 305») показали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Боеприпасом оснастят вертолеты Ка-52М «Аллигатор» и Ми-28НМ «Ночной суперохотник».

Замначальника Управления импорта, экспорта специмущества и услуг НПК «КБМ», разработавшего ракету, Александр Романюк в беседе с «ПолитРоссией» раскрыл «главную фишку» ракеты 305Э. Преимуществом является точность, которая обеспечивается специальной системой управления.

«Смысл этой системы заключается в том, что она комбинированная: и инерциальное наведение, и с помощью головки самонаведения с возможностью корректировки на конечном участке работы», — уточнил Романюк.

Специалист привел пример. Пилот получил приказ нанести удар по цели, но не может ее увидеть из-за облачности или дальности. Есть только примерные координаты. Выпущенная ракета проходит облачность и передает по радиоканалу картинку с помощью тепловизионной головки самонаведения оператору, который может находиться где угодно.

«Штурман визуально не видит цель, а тут как в голливудском кино все на экране. Только это не кино, а реальность. Он выбирает ту точку, куда нужно направить ракету, вводит координаты и все», — объяснил эксперт.

Огромным плюсом ЛМУР является то, что ракета способна атаковать не только стационарные цели, но и движущиеся. И не важно, с какой скоростью будет двигаться объект.

Новейшая ракета была разработана специалистами из Конструкторского бюро машиностроения. Известно, что дальность полета «Изделия 305Э» составляет до 14,5 тыс. м. Генеральный конструктор «КБМ» Валерий Кашин подтвердил, что ракета выходит в серийное производство. Ими оснастят ударные российские вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М, но боеприпасы могут быть адаптированы и к другим боевым машинам.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / «Как в голливудском кино»: создатели ракеты 305Э назвали ее главные преимущества
изделие 305 армия-2021 305Э
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru