«Как в голливудском кино»: создатели ракеты 305Э назвали ее главные преимущества

Москва, 26 августа. Ракета 305Э способна поразить цель вне зависимости от погодных условий или скорости передвижения объекта, заявил представитель компании НПК «КБМ» Александр Романюк.

Новейшую легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) 305Э («Изделие 305») показали на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Боеприпасом оснастят вертолеты Ка-52М «Аллигатор» и Ми-28НМ «Ночной суперохотник».

Замначальника Управления импорта, экспорта специмущества и услуг НПК «КБМ», разработавшего ракету, Александр Романюк в беседе с «ПолитРоссией» раскрыл «главную фишку» ракеты 305Э. Преимуществом является точность, которая обеспечивается специальной системой управления.

«Смысл этой системы заключается в том, что она комбинированная: и инерциальное наведение, и с помощью головки самонаведения с возможностью корректировки на конечном участке работы», — уточнил Романюк.

Специалист привел пример. Пилот получил приказ нанести удар по цели, но не может ее увидеть из-за облачности или дальности. Есть только примерные координаты. Выпущенная ракета проходит облачность и передает по радиоканалу картинку с помощью тепловизионной головки самонаведения оператору, который может находиться где угодно.

«Штурман визуально не видит цель, а тут как в голливудском кино все на экране. Только это не кино, а реальность. Он выбирает ту точку, куда нужно направить ракету, вводит координаты и все», — объяснил эксперт.

Огромным плюсом ЛМУР является то, что ракета способна атаковать не только стационарные цели, но и движущиеся. И не важно, с какой скоростью будет двигаться объект.

Новейшая ракета была разработана специалистами из Конструкторского бюро машиностроения. Известно, что дальность полета «Изделия 305Э» составляет до 14,5 тыс. м. Генеральный конструктор «КБМ» Валерий Кашин подтвердил, что ракета выходит в серийное производство. Ими оснастят ударные российские вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М, но боеприпасы могут быть адаптированы и к другим боевым машинам.