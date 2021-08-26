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Российские родители больше всего боятся встречи детей с алкоголем и наркотиками
Общество
Российские родители больше всего боятся встречи детей с алкоголем и наркотиками
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 26 августа. Попадание детей под воздействие алкоголя или наркотиков стало главным страхом большинства российских родителей. Об этом говорится в исследовании страховой компании.

Каждый восьмой опрошенный указал именно на этот страх. Каждый десятый респондент опасается, что его ребенок тяжело заболеет, 9% боятся, что их дети столкнуться с педофилами и другими преступниками, сообщает РИА Новости.

Среди популярных страхов родителей также оказались опасения за невозможность обеспечить ребенку достойное будущее и хорошее образование. Россияне также не хотят, чтобы дети получали травмы в результате несчастного случая, а также повторяли ошибки родителей. Только 3% боятся оставить малолетних детей сиротами, менее 1% опасаются, что их ребенок может бросить их в старости или сбежать из дома.

Ранее опрос показал, что около 70% россиян хотели бы жить в частном доме, а не в квартире. В переводе на цифры это около 40 млн семей.

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