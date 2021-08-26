Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 04:18
04:17
Общество
Кинолог Голубев перечислил осваиваемые собаками профессии
04:15
Общество
Сдача биохимического анализа крови поможет уберечь почки при COVID-19
04:13
Спорт
«Шахтер» в дополнительное время матча с «Монако» выбил себе путевку в ЛЧ
04:13
Технологии
«Как в голливудском кино»: создатели ракеты 305Э назвали ее главные преимущества
04:09
Общество
Российские родители больше всего боятся встречи детей с алкоголем и наркотиками
04:00
Политика
Канцлер Австрии Курц перечислил темы прошедших переговоров с Лавровым
04:00
Общество
Чудеса происходят ежедневно: в Перми реабилитируют людей через иппотерапию
03:47
Общество
Полиция Бразилии арестовала двух забравшихся на статую Христа экстремалов
03:46
Общество
Родившуюся во время полета из Афганистана девочку назвали в честь позывного самолета
03:45
Общество
Тройняшки впервые за 10 лет появились на свет в Ноябрьске
Все новости

Канцлер Австрии Курц перечислил темы прошедших переговоров с Лавровым

  /   Обновлено: 26 августа 2021 04:00
Политика
Канцлер Австрии Курц перечислил темы прошедших переговоров с Лавровым
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Вена, 26 августа. Встреча канцлера Австрии Себастьяна Курца с главой МИД России Сергеем Лавровым имела положительные результаты. Об этом заявил иностранный политик в своих соцсетях.

Он провел переговоры с российским министром в Вене. Представители двух стран затронули ключевые темы, которые в последнее время находятся на международной повестке.

«В ходе переговоров мы уделили внимание совместной борьбе с COVID-19, Афганистану, Белоруссии, экономике, гражданскому обществу и культурному сотрудничеству, а также отношениям между ЕС и Россией», — написал Курц в Twitter.

Журналисты австрийского издания Der Standard ранее назвали любопытным визит Лаврова в Вену. Это связано со временем, которое Москва выбрала для проведения переговоров.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Канцлер Австрии Курц перечислил темы прошедших переговоров с Лавровым
Сергей Лавров Себастьян Курц австрия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru