Канцлер Австрии Курц перечислил темы прошедших переговоров с Лавровым

Вена, 26 августа. Встреча канцлера Австрии Себастьяна Курца с главой МИД России Сергеем Лавровым имела положительные результаты. Об этом заявил иностранный политик в своих соцсетях.

Он провел переговоры с российским министром в Вене. Представители двух стран затронули ключевые темы, которые в последнее время находятся на международной повестке.

«В ходе переговоров мы уделили внимание совместной борьбе с COVID-19, Афганистану, Белоруссии, экономике, гражданскому обществу и культурному сотрудничеству, а также отношениям между ЕС и Россией», — написал Курц в Twitter.

Журналисты австрийского издания Der Standard ранее назвали любопытным визит Лаврова в Вену. Это связано со временем, которое Москва выбрала для проведения переговоров.