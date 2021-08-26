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Полиция Бразилии арестовала двух забравшихся на статую Христа экстремалов
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Полиция Бразилии арестовала двух забравшихся на статую Христа экстремалов
flickr.com  /  @Doug88888

Рио-де-Жанейро, 26 августа. Бразильские правоохранители задержали двух граждан Франции, которые забрались на самый верх статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Высота монумента составляет 38 метров. На статую позволено подниматься только с разрешения и для проведения ремонтных работ.

Бразильская газета O Globo сообщает, что двое французов дождались завершения экскурсий и остались на ночь внутри статуи. Утром они использовали лестницы для рабочих и забрались на голову изваяния.

Нарушителей обнаружил сотрудник охраны. Их арестовали, но позже отпустили под залог размером 10 тысяч реалов. Отмечается, что полиция конфисковала фото и видео, сделанные с вершины Христа-Искупителя. Текст издания передают РИА Новости.

В следующем году в Рио-де-Жанейро пройдет карнавал. По сообщениям компании Riotur, он продлится больше месяца.

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рио-де-жанейро статуя правонарушители
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