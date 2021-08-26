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Родившуюся во время полета из Афганистана девочку назвали в честь позывного самолета
Общество
Родившуюся во время полета из Афганистана девочку назвали в честь позывного самолета
twitter.com  /  @AirMobilityCmd

Вашингтон, 26 августа. Женщина родила младенца во время эвакуационного полета из Афганистана на прошлой неделе. Девочку назвали Рич — в честь позывного самолета, сообщили в ВВС США.

Генерал ВВС Тод Уолтерс, курирующий европейское командование США, сообщил телеканалу Fox News, что военные общались с мамой и папой девочки, родившейся на борту C-17. Борт держал курс на немецкую авиабазу «Рамштайн».

«Они назвали маленькую девочку Рич. И они сделали это, потому что позывной самолета C-17, который доставил их из Катара в «Рамштайн», был «Рич», — добавил военный.

Подробности сообщило ранее авиационное командование воздушных перебросок (AMC) США. Во время полета у рожающей женщины начались осложнения, поэтому командир воздушного судна принял решение снизить высоту, чтобы увеличить давление воздуха на борту. Это помогло стабилизировать ситуацию и спасти жизнь матери. Сразу после приземления самолета, маму и младенца доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Девочка Рич была не единственным младенцем, появившимся на свет во время эвакуации из Афганистана. Два других ребенка были доставлены в региональный медицинский центр Ландштуля в Германии.

Авиабаза «Рамштайн» приняла первых эвакуированных из Афганистана в прошлую пятницу, и на данный момент на базе размещено более семи тысяч человек. В понедельник первая группа рейсов с беженцами вылетела в США. Ни Пентагон, ни Госдепартамент не сообщили, сколько американцев и афганцев ожидают эвакуации, поскольку 31 августа приближается крайний срок вывода американских войск.

Эвакуация населения силами США проходит не так гладко, как этого ожидает правительство. Во время одного из этапов местные жители пошли на крайние меры. В надежде улететь из Афганистана, они зацепились за шасси американского лайнера. Несколько человек упали с большой высоты и погибли.

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