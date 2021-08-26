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Тройняшки впервые за 10 лет появились на свет в Ноябрьске
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Тройняшки впервые за 10 лет появились на свет в Ноябрьске

  /   Обновлено: 26 августа 2021 03:45
Общество
Тройняшки впервые за 10 лет появились на свет в Ноябрьске
pixabay.com  /  Pexels

Ноябрьск, 26 августа. Братья Артем, Алексей и Арсений родились 16 августа в перинатальном центре Ноябрьска. Их мать Вероника Полякова рассказала, что тройня стала подарком на годовщину венчания.

По словам мамы тройняшек, первое УЗИ показало двойню, но через несколько минут врач сказал, что у Вероники будет тройня. Она отметила, что беременность прошла очень хорошо. Об этом информирует «Ямал-Медиа».

Появление на свет тройни стало уникальным событием не только для Ноябрьска, но и для всего мира, так как тройняшки рождаются очень редко. Тройняшек в ямальском городе не появлялось в течение последних десяти лет.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил о появлении в Ноябрьске Центра реабилитации. Он будет построен на месте бывшего санатория «Озерный» в ближайшем будущем.

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