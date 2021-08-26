Белый дом не позволил журналистам услышать ответ Байдена про Афганистан

Вашингтон, 26 августа. Белый дом отключил микрофон президента США Джо Байдена после того, как ему задали вопрос об американцах, оказавшихся в затруднительном положении в Афганистане.

Завершая встречу по кибербезопасности, Байден отпустил прессу, которая продолжала задавать вопросы. Журналист телеканала NBC Питер Александер поинтересовался у главы государства: «Если американцы все еще будут в Афганистане по истечении установленного срока, что вы будете делать?»

После этого Белый дом отключил микрофон Байдена. Было неясно, был ли этот маневр случайным или сделано для того, чтобы зрители не услышали никаких комментариев.

REPORTER: “If Americans are still in Afghanistan after the deadline what will you do?”



BIDEN: *smirks*



*White House cuts audio feed* pic.twitter.com/k0SGWhpXm6 — RNC Research (@RNCResearch) August 25, 2021

Позже Александер в своем микроблоге в Twitter рассказал, что ему ответил глава Белого дома. По словам президента, если американцы все еще будут в Афганистане по истечении крайнего срока 31 августа, то первым, кому он позвонит, будет Александер.

"Без вопросов», — написал журналист.

Другие репортеры, участвовавшие в брифинге, подтвердили обмен сообщениями, в том числе корреспондент Daily Caller Шелби Талкотт, корреспондент Breitbart Чарли Спиринг и Стив Херман из «Голоса Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Республиканцы обвинили Белый дом в попытке защитить президента. В частности, Мэтт Уитлок написал в Twitter:

«О, черт возьми, они вырезали микрофон президента, чтобы никто не мог услышать его ответ. Вот как этот Белый дом обеспокоен тем, что Байден отвечает на вопросы по Афганистану».

Байден подвергся резкой критике за свое решение экстренно вывести американские войска из Афганистана. Сразу после этого террористическая группировка «Талибан»2 (запрещена в РФ) без труда захватила Кабул, установив контроль практически над всей территорией страны.

Американцы поддержали инициативу вывести войска, но жестко раскритиковали лидера за то, как он решил это сделать. Они рассердились на Байдена за то, что тот не обеспечил изначально безопасного выезда из страны американского и афганского гражданского населения. Главу Белого дома обвиняют в трусости и отсутствии дальновидности. Многие не понимают, как глава государства не мог знать, что с его решением власть в Афганистане окончательно перейдет к группировке «Талибан».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Организация запрещена на территории РФ.