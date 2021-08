Белый дом не позволил журналистам услышать ответ Байдена про Афганистан

Вашингтон, 26 августа. Белый дом отключил микрофон президента США Джо Байдена после того, как ему задали вопрос об американцах, оказавшихся в затруднительном положении в Афганистане.

Завершая встречу по кибербезопасности, Байден отпустил прессу, которая продолжала задавать вопросы. Журналист телеканала NBC Питер Александер поинтересовался у главы государства: «Если американцы все еще будут в Афганистане по истечении установленного срока, что вы будете делать?»

После этого Белый дом отключил микрофон Байдена. Было неясно, был ли этот маневр случайным или сделано для того, чтобы зрители не услышали никаких комментариев.

REPORTER: “If Americans are still in Afghanistan after the deadline what will you do?”



BIDEN: *smirks*



*White House cuts audio feed* pic.twitter.com/k0SGWhpXm6