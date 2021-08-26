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Еще два самолета Минобороны России вернулись в аэропорт Чкаловский из Афганистана
Общество
Еще два самолета Минобороны России вернулись в аэропорт Чкаловский из Афганистана
pixabay.com  /  xusenru

Москва, 26 августа. Все четыре самолета вернулись в Россию после эвакуации людей из Афганистана. Воздушные судна приземлились на территории Подмосковья в аэропорту Чкаловский.

Эвакуация людей проходила по поручению президента России Владимира Путина. Организацией операции занимался министр обороны страны Сергей Шойгу.

Сейчас пассажиры проходят пограничный контроль. Основная часть эвакуированных людей является местным населением страны афганского происхождения. Однако среди них встречаются жители Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Украины. Ранее россияне не могли покинуть территорию Афганистана из-за отмены международных рейсов.

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минобороны афганистан эвакуация самолеты
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