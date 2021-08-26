Британские ученые определили новый тип потенциально обитаемых планет

Кембридж, 26 августа. Жизнь за пределами Солнечной системы возможна не только на экзопланетах по типу Земли, но и на совершенно непохожих, выяснили ученые из Кембриджского института астрономии.

Считается, что существование жизни возможно лишь на экзопланетах, схожих по массе, температуре и составу атмосферы с Землей. Также важно наличие материнской звезды, вроде Солнца. Однако британские астрономы во главе с доктором Никку Мадхусудханом обнаружили, что живые организмы могут обитать на горячих водных планетах, атмосфера которых состоит в основном из водорода.

Среди открытых ранее экзопланет, которые считались непригодными для жизни из-за своих размеров, как раз есть такие. К примеру, планета K2-18b, расположенная возле красного карлика K2-18. Ее удаленность от Земли составляет 111 световых лет, а атмосфера содержит воду, передает доводы ученых РИА Новости.

Подобные планеты следует выделять в отдельный класс, считают исследователи. Они дали ему имя Hycean. В определенных условиях на них может существовать микробная жизнь, аналогичная встречающейся в самых экстремальных условиях нашей планеты.

Британские ученые провели еще одно опровержение. Существует мнение, что цвет Вселенной — черный. Однако недавнее исследование опровергает это убеждение.