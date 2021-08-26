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Британские ученые определили новый тип потенциально обитаемых планет
Наука
Британские ученые определили новый тип потенциально обитаемых планет
wikipedia.org

Кембридж, 26 августа. Жизнь за пределами Солнечной системы возможна не только на экзопланетах по типу Земли, но и на совершенно непохожих, выяснили ученые из Кембриджского института астрономии.

Считается, что существование жизни возможно лишь на экзопланетах, схожих по массе, температуре и составу атмосферы с Землей. Также важно наличие материнской звезды, вроде Солнца. Однако британские астрономы во главе с доктором Никку Мадхусудханом обнаружили, что живые организмы могут обитать на горячих водных планетах, атмосфера которых состоит в основном из водорода.

Среди открытых ранее экзопланет, которые считались непригодными для жизни из-за своих размеров, как раз есть такие. К примеру, планета K2-18b, расположенная возле красного карлика K2-18. Ее удаленность от Земли составляет 111 световых лет, а атмосфера содержит воду, передает доводы ученых РИА Новости.

Подобные планеты следует выделять в отдельный класс, считают исследователи. Они дали ему имя Hycean. В определенных условиях на них может существовать микробная жизнь, аналогичная встречающейся в самых экстремальных условиях нашей планеты.

Британские ученые провели еще одно опровержение. Существует мнение, что цвет Вселенной — черный. Однако недавнее исследование опровергает это убеждение.

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