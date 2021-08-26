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Участники съемок фильма на МКС сдадут предполетные экзамены

  /   Обновлено: 26 августа 2021 03:20
Общество
Участники съемок фильма на МКС сдадут предполетные экзамены
wikipedia.org  /  NASA / Public Domain

Москва, 26 августа. Предполетные экзамены для съемочной группы и актеров, задействованных на съемках фильма, назначены на 8–9 сентября. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Основной экипаж включает в себя актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Их полет на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов» запланирован на 5 октября. Артисты отправятся в космос на корабле «Союз МС-19», который запустят с космодрома Байконур.

Перед съемками актеры проходят активную подготовку. Их ждут испытания на центрифуге и вибростенде, тренировочные полеты на самолете и парашютная подготовка. Фотограф Саша Гусов ранее показал, как артисты учатся надевать скафандры.

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мкс пересильд шипенко
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