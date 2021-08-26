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Российский посол разъяснил позицию Москвы по признанию «Талибана»
Политика
Российский посол разъяснил позицию Москвы по признанию «Талибана»
pixabay.com  /  IGORN

Лондон, 26 августа. Россия не может не обращать внимания на новую реальность в Афганистане, но не торопится признавать власть движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Москва пока анализирует происходящее и наблюдает за действиями талибов в вопросах прав человека, а также за ситуацией с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии, распространением наркотиков и преступности, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире программы Hard Talk.

Посол также сделал акцент на том, что признавать талибов и вести с ними диалог является разными понятиями. Москва не может их игнорировать, так как они являются частью афганского общества.

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее указал на нежелание «Талибана» применять силу для захвата провинции Панджшер.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан посол россии
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