Российский посол разъяснил позицию Москвы по признанию «Талибана»

Лондон, 26 августа. Россия не может не обращать внимания на новую реальность в Афганистане, но не торопится признавать власть движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая организация).

Москва пока анализирует происходящее и наблюдает за действиями талибов в вопросах прав человека, а также за ситуацией с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии, распространением наркотиков и преступности, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире программы Hard Talk.

Посол также сделал акцент на том, что признавать талибов и вести с ними диалог является разными понятиями. Москва не может их игнорировать, так как они являются частью афганского общества.

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов ранее указал на нежелание «Талибана» применять силу для захвата провинции Панджшер.

1 Организация запрещена на территории РФ.