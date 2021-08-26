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Профессор МЭИ Нефедкин нашел способ увеличить дальность полетов БПЛА
Армия
Профессор МЭИ Нефедкин нашел способ увеличить дальность полетов БПЛА
Prt Scr twitter.com  /  Министерство обороны Казахстана

Москва, 26 августа. Использование водорода в качестве топлива для небольших дронов позволит увеличить дальность их полетов. Об этом заявил профессор МЭИ Сергей Нефедкин на форуме «Армия-2021».

Водород обладает высокими удельными характеристиками и теплотворной способностью. В одном килограмме вещества содержится в три раза больше энергии, чем в аналогичном объеме бензина или газа, подчеркнул Нефедкин.

«Если поставить на дрон нашу систему, он будет летать в три-четыре раза дольше, чем с литий-ионным аккумулятором», — объяснил профессор исследовательского университета.

Энергоустановка, которую предлагают внедрить в беспилотники, работает бесшумно при температуре 40 градусов. Работать она будет на водороде и кислороде. Последний элемент будет браться прямо из воздуха, заключил Нефедкин.

Ряд новых беспилотных летательных аппаратов представили на форуме «Армия-2021». Один из них, Sea Drone, способный работать при низких температурах. Этот дрон может приземлиться на воду и взлететь с нее при высоте волн до полутора метров.

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беспилотник водород мэи
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