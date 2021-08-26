Самолеты Ил-62 и Ил-76 с людьми из Афганистана приземлились в Подмосковье

Москва, 26 августа. Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России с эвакуированными людьми из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский в Подмосковье.

Самолет Ил-76 доставил порядка ста человек, среди них большая часть является россиянами афганского происхождения. Сейчас они ожидают пограничного контроля.

Эвакуация из Афганистана граждан РФ, ОДКБ и Украины была организована по поручению президента России Владимира Путина. Эксперты ранее объяснили, что Москва стала помогать украинцам, так как всегда старается вывозить из зон бедствия граждан соседних стран.