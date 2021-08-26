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Самолеты Ил-62 и Ил-76 с людьми из Афганистана приземлились в Подмосковье
Общество
Самолеты Ил-62 и Ил-76 с людьми из Афганистана приземлились в Подмосковье
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС России

Москва, 26 августа. Самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России с эвакуированными людьми из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский в Подмосковье.

Самолет Ил-76 доставил порядка ста человек, среди них большая часть является россиянами афганского происхождения. Сейчас они ожидают пограничного контроля.

Эвакуация из Афганистана граждан РФ, ОДКБ и Украины была организована по поручению президента России Владимира Путина. Эксперты ранее объяснили, что Москва стала помогать украинцам, так как всегда старается вывозить из зон бедствия граждан соседних стран.

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афганистан эвакуация минобороны россии
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