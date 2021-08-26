Российский посол Жирнов назвал защиту шиитов талибами обнадеживающей

Кабул, 26 августа. Последние действия «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в отношении шиитов обнадеживают. Об этом заявил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Он отметил, что в ходе недавних шествий члены группировки даже защищали шиитов от покушений. По словам Жирнова, это свидетельствует о полном контроле талибов над членами ИГИЛ1 (террористическая организация «Исламское государство»1, запрещена в РФ).

«Первые их шаги в отношении шиитов обнадеживающие... Здесь 19 августа шииты в Кабуле и многих других городах Афганистана отмечали свой религиозный день Ашуры, и впервые за 20 лет никто шиитов не обидел, не взорвал, не убил, не расстрелял, а талибы, наоборот, на всякий случай взяли шествие под охрану», — передает слова посла РИА Новости.

До недавнего времени члены «Исламского государства» использовали Кабул как свой «проходной двор», отмечает Жирнов. При этом они убивали шиитов десятками. Теперь их поведение сдерживает контроль талибами большинства территорий республики.

Ранее лидер «Талибана» Абдул Гани Барадар провел в столице Афганистана переговоры с другими членами группировки. Они обсуждали создание инклюзивного правительства в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.