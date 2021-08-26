Футболисты «Баварии» забили 12 мячей клубу «Бремер» в Кубке Германии

Бремен, 26 августа. Мюнхенская «Бавария» разгромила команду «Бремер» в 1/32 финала Кубка Германии по футболу со счетом 12:0.

«Бавария» играла в гостях, что не помешало мюнхенским футболистам провести результативную встречу. В составе команды четыре гола записал на свой счет нападающий Эрик Максим Шупо-Мотинг. Дубль оформил Джамал Мусиала. По голу также забили Малик Тильман, Лерой Зане, Микаэль Кюизанс, Буна Сарр и Корантен Толиссо. Ян-Лука Варм из «Бремера» забил в свои ворота.

Немецкий защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих продлил свой контракт с клубом до лета 2025 года. Игрок заявил, что в этом коллективе он сможет развиться еще больше, а в команде играют футболисты, которые уже стали ему друзьями.