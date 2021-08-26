Совместный кадр звезд из «Назад в будущее» вызвал бурное обсуждение в Сети

Москва, 26 августа. Актер Майкл Джей Фокс опубликовал совместный снимок с Кристофером Ллойдом. Легендарное воссоединение звезд фильмов «Назад в будущее» обсуждают в Сети.

Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд сделали фотографию в гольф-мобиле. Но даже несмотря на отсутствие DeLorean из «Назад в будущее», поклонники трилогии были рады видеть актеров снова вместе.

«Спина к спине», — подписал снимок исполнитель роли Марти Макфлая в Instagram.

Позже и Кристофер Ллойд, сыгравший в трилогии доктора Эммета Брауна, поделился другим совместным снимком с подписчиками в Instagram. Актеры сидели на высоких стульях и что-то обсуждали.

«Вы — невероятные!» — написал один из подписчиков в соцсети.

«Как мне нравятся эти ребята», — отметил другой пользователь.

Поклонникам фильмов Marvel о «Человеке-пауке» тоже есть что обсудить. На днях актеры Зендея и Том Холланд подогрели слухи о своем романе на свадьбе друзей. Некоторые уверены, что отношения кинозвезд уже перешли от профессионального сотрудничества к любви.