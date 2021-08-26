Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 02:50
02:39
Общество
Самолеты Ил-62 и Ил-76 с людьми из Афганистана приземлились в Подмосковье
02:36
Политика
Российский посол Жирнов назвал защиту шиитов талибами обнадеживающей
02:35
Спорт
Футболисты «Баварии» забили 12 мячей клубу «Бремер» в Кубке Германии
02:33
Общество
Совместный кадр звезд из «Назад в будущее» вызвал бурное обсуждение в Сети
02:21
Экономика
Минтруд вновь меняет правила начисления соцвыплат
02:16
Происшествия
«Место рождения» Гарри Поттера в Эдинбурге серьезно пострадало при пожаре
02:07
Армия
Испытания беспилотника «Орион» с ракетами «Вихрь-М» пройдут в конце 2021 года
02:00
Общество
Синоптики спрогнозировали необычное завершение календарного лета в России
01:59
Политика
Австрийские СМИ усмотрели в визите Лаврова в Вену деликатный момент
01:54
Армия
Разработчик ракеты 305Э раскрыл тонкости работы новейшего российского оружия
Все новости

Совместный кадр звезд из «Назад в будущее» вызвал бурное обсуждение в Сети
Общество
Совместный кадр звезд из «Назад в будущее» вызвал бурное обсуждение в Сети
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Москва, 26 августа. Актер Майкл Джей Фокс опубликовал совместный снимок с Кристофером Ллойдом. Легендарное воссоединение звезд фильмов «Назад в будущее» обсуждают в Сети.

Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд сделали фотографию в гольф-мобиле. Но даже несмотря на отсутствие DeLorean из «Назад в будущее», поклонники трилогии были рады видеть актеров снова вместе.

«Спина к спине», — подписал снимок исполнитель роли Марти Макфлая в Instagram.

Позже и Кристофер Ллойд, сыгравший в трилогии доктора Эммета Брауна, поделился другим совместным снимком с подписчиками в Instagram. Актеры сидели на высоких стульях и что-то обсуждали.

«Вы — невероятные!» — написал один из подписчиков в соцсети.

«Как мне нравятся эти ребята», — отметил другой пользователь.

Поклонникам фильмов Marvel о «Человеке-пауке» тоже есть что обсудить. На днях актеры Зендея и Том Холланд подогрели слухи о своем романе на свадьбе друзей. Некоторые уверены, что отношения кинозвезд уже перешли от профессионального сотрудничества к любви.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Совместный кадр звезд из «Назад в будущее» вызвал бурное обсуждение в Сети
фильм актеры назад в будущее
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru