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Минтруд вновь меняет правила начисления соцвыплат
Экономика
Минтруд вновь меняет правила начисления соцвыплат
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 августа. В России могут измениться правила выделения материальной помощи. Сегодня выплаты получают только те, у кого нет «лишнего» имущества.

Минтруд рассматривает возможность изменения правил начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям. Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила «Известиям», что изменения затронут имущество, которое принадлежит потенциальным получателям выплат. По правилам, которые уже менял Минтруд, на помощь от государства не могут рассчитывать семьи с двумя машинами. Новые поправки предполагают, что при решении о выплатах власти не будут учитывать автомобили, если они находятся в розыске или под арестом.

Поправки стали ответом на жалобы «Совета матерей», куда обращались люди, которым было отказано в выплатах. Ожидается, что изменения внесут до конца года.

Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая уточнила, что к ним обращались россиянки с жалобами на то, что им отказали в ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет, потому что у семьи числится второй автомобиль, однако на самом деле он находится в угоне.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указы, согласно которым по 10 тысяч рублей уже в ближайшее время будет выплачено всем российским пенсионерам. Речь идет как о гражданах, получающих пенсии по старости через пенсионный фонд, так и о вышедших на пенсию сотрудниках силовых ведомств и членах их семей. Один указ касается выплат военным пенсионерам; второй — всех пенсионеров, получающих деньги через ПФР (в том числе работающих, которым с 2016 года не проводилась индексация).

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минтруд выплаты семьи с детьми
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