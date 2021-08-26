«Место рождения» Гарри Поттера в Эдинбурге серьезно пострадало при пожаре

Эдинбург, 26 августа. Легендарное для фанатов книг про Гарри Поттера кафе «Дом слонов» в Эдинбурге серьезно пострадало из-за пожара в кондитерской по соседству.

Пожар охватил кондитерскую «Валери», которая находилась напротив знаменитого здания. Для его тушения понадобилось привлечь десятки спасателей и 12 пожарных машин.

Огонь быстро перекинулся на соседнее кафе «Дом слонов», которое считается «местом рождения» персонажа книг «Гарри Поттер». По легенде, здесь писательница Джоан Роулинг купила на последние деньги кофе, а затем сделала несколько заметок на салфетке о юном волшебнике.

Однако автор книг не подтвердила эту теорию, заявив, что начала писать про Поттера еще до переезда в Эдинбург. Но в кафе «Дом слонов» она действительно писала некоторые главы своих книг. Теперь заведение предстоит восстанавливать, судя по фото с места происшествия, в нем отсутствуют окна и разрушен интерьер, передает Fox News.

В Москве ранее загорелся склад с кондитерскими изделиями. Спасатели оперативно устранили возгорание, никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.