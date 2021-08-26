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Испытания беспилотника «Орион» с ракетами «Вихрь-М» пройдут в конце 2021 года

  /   Обновлено: 26 августа 2021 02:07
Армия
Испытания беспилотника «Орион» с ракетами «Вихрь-М» пройдут в конце 2021 года
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 26 августа. АО «Кронштадт» хочет до конца 2021 года провести испытания ударного беспилотного аппарата «Орион», оснащенного ракетным комплексом «Вихрь-М».

Генеральный директор предприятия Сергей Богатиков во время выступления на форуме «Армия-2021» отметил, что работы по оснащению беспилотника ракетами идут «в полном разгаре». По его словам, подробный отчет об испытаниях будет получен в конце текущего года, сообщает ТАСС.

Богатиков в феврале провел разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Во время беседы глава АО «Кронштадт» заявил, что предприятие осуществит поставку для Вооруженных сил России в 2021 году не менее шести комплексов с ударными беспилотниками «Иноходец».

Генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков рассказал, что российские беспилотники ничем не уступают западным аналогам. По его словам аппарата «Орион» создаются с применением современных технологий.

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орион Богатиков вихрь-м ао кронштадт
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