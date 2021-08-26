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Австрийские СМИ усмотрели в визите Лаврова в Вену деликатный момент
Политика
Австрийские СМИ усмотрели в визите Лаврова в Вену деликатный момент
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Вена, 26 августа. Австрийские аналитики называют визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Вену любопытным из-за некоторых особенностей.

Глава МИД РФ провел в столице Австрии переговоры со своим коллегой Александром Шалленбергом. Журналисты местного издания Der Standard отметили, что Россия выбрала весьма деликатное время для проведения столь важного визита.

«Шалленберг принял Лаврова всего спустя два дня после своего возвращения из Киева, где он участвовал в конференции по запуску так называемой «Крымской платформы», сам факт существования которой подвергается резкой критике со стороны Москвы», — приводит перевод австрийского издания «ПолитРоссия».

Политические обозреватели обратили внимание, что Шалленберг на саммите в Киеве назвал возвращение полуострова Крым в состав России нарушением международного права. Лавров же считает «Крымскую платформу» «шабашем», не имеющего юридической силы. Именно после столь противоположных оценок министры встретились в Вене.

Лавров продолжил критику «Крымской платформы», охарактеризовав ее искусственным зрелищем, которое не имеет отношения к реальной политике. В ответ его коллега отметил, что эта позиция Москвы была ожидаемой и поэтому Вена к ней совершенно спокойно относится.

«Обе стороны также подчеркнули и позитивные моменты в своих отношениях. Шалленберг, к примеру, высоко оценил беспристрастное сотрудничество в таких областях, как энергетическая и климатическая политика, а также ядерные переговоры с Ираном», — добавили журналисты.

Der Standard пришел к выводу, что Вена и Москва готовы основывать двусторонние отношения на прагматичном подходе, сотрудничая в тех областях, где это возможно.

Саммит «Крымская платформа» состоялся 23 августа 2021 года в Киеве. Инициатором проведения встречи выступила Украина. В форуме приняли участие представители более 40 стран и международных организаций. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет вынуждена рассматривать участие представителей стран и международных организаций в «Крымской платформе» как посягательство на территориальную целостность.

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Все новости / Политика / Австрийские СМИ усмотрели в визите Лаврова в Вену деликатный момент
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