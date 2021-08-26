Разработчик ракеты 305Э раскрыл тонкости работы новейшего российского оружия

Москва, 26 августа. Работу новейшей российской ракеты 305Э можно корректировать прямо перед ее детонацией. Об этом рассказал представитель компании «КБМ», разработавшей оружие, Александр Романюк.

Новинкой вооружат российских «Аллигаторов» и «Ночных суперохотников». Ми-28НМ, в частности, сможет нести на борту около четырех зарядов смертоносного оружия, передает «ПолитРоссия».

Суть работы «изделия 305» заключается в том, что корректировать ее огонь можно до самого последнего момента перед детонацией. Механизм реализован благодаря установке на ракете приборов теленаблюдения, которые передают «картинку» стрелку. Благодаря этой функции, вертолеты смогут эффективно вести прицельный огонь даже по цели, которая находится в движении.

«Ракета выбрасывается в район цели, проходит облачность и передает по радиоканалу картинку с помощью тепловизионной головки самонаведения оператору... Он выбирает ту точку, куда нужно направить ракету, вводит координаты и все», – рассказал конструктор.

Впервые «Изделие 305Э» представили на форуме «Армия-2021». Разработчики сообщили, что дальность полета боеприпаса может достигать 14,5 тыс. м.