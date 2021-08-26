Опрос показал, что больше всего заинтересовало россиян в выступлении Путина

Москва, 26 августа. Подавляющее большинство опрошенных россиян положительно оценили выступление президента РФ Владимира Путина. Он обратился с речью 24 августа.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, которые опубликованы на официальном сайте организации, у 79% респондентов сложилось положительное впечатление от выступления главы государства. Лишь 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны.

Подавляющее большинство участников опроса сообщили, что Путин поднимал важные и значимые темы в своем выступлении. Только 2% ответили, что затрагивались малозначимые вопросы. Две трети участников фокус-групп (64%) заявили, что президент понимает их проблемы, 24% имеют обратное мнение.

Больше всего россиян заинтересовала тема о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей. Внимание они проявили и к созданию возможностей для работы инвалидов, развитию профилактических осмотров населения по всей стране и к появлению современного оборудования в школах и в медучреждениях.

Недавно Путин одобрил идею введения в школах традиции поднимать государственный флаг. По его словам, предложение требует общегосударственного стандарта, но такая мера позволит воспитать у школьников чувство единства.