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Ученые из Аргентины доказали растущую силу антител после «Спутника V»

  /   Обновлено: 26 августа 2021 01:28
Общество
Ученые из Аргентины доказали растущую силу антител после «Спутника V»
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Буэнос-Айрес, 26 августа. Нейтрализующая сила антител, которые вырабатываются после вакцинации российским «Спутником V», со временем растет, заявили аргентинские ученые.

В рамках исследования были взяты 1,8 тыс. образцов крови людей на 21, 42, 120 и 180 дни после вакцинации «Спутником V». Выяснилось, что эффективность антител после прививки российским препаратом возрастает спустя шесть месяцев после инъекции.

Аргентинские ученые также установили, что нейтрализующая сила антител после вакцинации растет и в отношении таких штаммов, как «Дельта», «Бета» и «Гамма».

Вакцина «Спутник V» одобрена в 70 странах мира. Эффективность препарата составляет более 97%, что подтвердил процесс массовой вакцинации в России.

Правительство Эфиопии рассчитывает в ближайшее время получить большую партию российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.

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ученые аргентина коронавирус антитела Спутник V
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