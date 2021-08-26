Собчак и Бородина помирились, вспомнив безумные выходки на «Доме-2»

Москва, 26 августа. Телеведущие Ксения Собчак и Ксения Бородина обнялись и поцеловались на сцене, вспомнив дикую историю времен телепроекта «Дом-2».

Две теледивы встретились на Алтае, где в одном из загородных комплексов с помпой прошел день рождения автора психологических тренингов, коуча и популярного блогера Елены Блиновской. Собчак в паре с Иваном Ургантом была ведущей вечера. Гостей развлекали песнями Филипп Киркоров, Светлана Лобода и группа «Звери».

В какой-то момент на сцену поднялась Бородина. Девушки смеялись и явно наслаждались вечером. «Заклятая подружка» Собчак вспомнила время, когда они вместе работали и вели первую свадьбу на «Доме-2». Дело было в десять часов утра, но к этому моменту обе теледивы были уже настолько пьяны, что еле ходили. По дороге в районе Нахабино Собчак захотелось в туалет. Лимузин остановили около одной из пятиэтажек, и пьяные телеведущие в нарядных платьях отправились в подъезд, где и справили нужду.

Видео рассказа Бородиной опубликовал на своей странице в Instagram один из гостей пафосной вечеринки, звездный визажист Сердар Камбаров. На записи видно, что смеющиеся Собчак и Бородина обнимаются и целуются.

Ранее продюсер Валерий Комиссаров, известный, как создатель реалити-шоу «Дом-2» объяснил, почему утвердил Собчак и Бородину ведущими проекта. По его словам, Собчак подкупила его своей «многослойностью», а кандидатуру Бородиной продюсер объяснил ее удачной работой в шоу «Окна» и тем, что она «полная противоположность Собчак».