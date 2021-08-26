Гебреисус объяснил важность ВОЗ в борьбе со следующими пандемиями

Женева, 26 августа. Ближайшие три месяца играют большую роль в процессе выработки мер по подготовке и реагированию на грядущие пандемии, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Свое заявление он объяснил большим количеством важных мероприятий, запланированных на осень. В сентябре стартует сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в октябре начнется саммит G20, а в ноябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет специальную сессию.

По словам Гебреисуса, ВОЗ обладает «уникальным глобальным мандатом, охватом и легитимностью». Под ее началом объединяются 194 государства. Глава организации выступил против формирования «параллельных ВОЗ структур», так как это может спровоцировать фрагментацию глобальной архитектуры здравоохранения.

ВОЗ ранее заявила о вынужденной приостановке исследования о возникновении коронавируса. Специалисты, занимающиеся этим вопросом, оказались в тупиковом положении.