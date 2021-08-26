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Истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перейдут на автоматический режим

  /   Обновлено: 26 августа 2021 00:27
Армия
Истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перейдут на автоматический режим
mil.ru

Москва, 26 августа. Самолеты МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», получат новую систему управление. Теперь пилотирование в момент пуска станет автоматическим.

Экипаж истребителей МиГ-31К будет следить только за приборами и в нужный момент осуществлять пуск. Благодаря новой системе управление будет ускорен процесс подготовки пилотов в войсках, пишут «Известия.

Все боевые самолеты, поставленные на вооружение ВКС России, получат автоматический режим. Именно доводка новой системы стала определяющим фактором в контракте на закупку истребителей.

Пуск ракеты «Кинжал» в ручном режиме пилотирования требовал высочайшего мастерства, отметил заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов. По его словам, машины должны быть рассчитаны не на самый опытный экипаж. Теперь во всех воинских частях, где будут базироваться МиГ-31К, армейцы смогут учиться по новой системе.

Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по мнению индийских аналитиков, могут оснастить не только МиГ-31К, но и Су-57. Замглавкома ВКС России Сергей Дронов анонсировал поставки в войска более 60 единиц техники в 2021 году.

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