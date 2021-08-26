Пушков объяснил, почему президент Эстонии «подложила свинью» Киеву

Москва, 26 августа. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно «подложила свинью» киевским властям своими заявлениями о невозможности вступлении Украины в НАТО, считает сенатор Алексей Пушков.

В среду Кальюлайд в беседе с журналистами заявила, что Украина не сможет в настоящее время вступить в состав НАТО. Власти Эстонии поддерживают сближение Украины и Североатлантического альянса, но для этого есть принципиальное условие: «возврат территорий».

«Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям», — пишет в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Он напомнил, что президент Эстонии считает, что Украина еще много десятилетий не будет готова к вступлению в НАТО. Но куда важнее, что Кальюлайд «посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику», если те «не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов».

«Так глава Эстонии не оставила камня на камне от официального киевского лозунга «Украина цэ Еуропа» и намекнула, что Украине еще очень далеко даже до Прибалтики. На правах союзника, так сказать. Мол, Платон мне друг, но истина дороже», — резюмировал Пушков.

Ранее экс-президент Украины Виктор Ющенко рассказал о переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2008 году. Тогда она шокировала украинского лидера тем, что отклонила инициативу вступления страны в НАТО. По словам экс-гаранта, это был краткий, емкий и разочаровывающий разговор.

Верховная рада Украины в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции стремление вступить в ЕС и НАТО как основные цели внешней политики. Согласно подписанному в сентябре 2020 года указу президента Владимира Зеленского «О стратегии национальной безопасности Украины», базовым принципом внешней политики Украины обозначено «развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС и НАТО».