Москва, 26 августа. Российские ученые создают прототип тест-системы, которая позволит всего за пять дней выявлять устойчивые к лечению формы туберкулеза. Новая технология будет в разы дешевле.

Существующие импортные системы выявляют чувствительность к препаратам минимум в течение двух недель. Сокращение сроков тестирования позволит за короткое время начинать терапию и прекращать циркуляцию туберкулеза в общественном пространстве, отметили в беседе с «Известиями» ученые центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

«Если во всем мире лекарственно резистентный туберкулез выявляется у небольшого процента заболевших, то у нас более половины стоящих на учете имеют именно устойчивую форму болезни, что связано с неадекватными назначениями препаратов и другими факторами. И от того, как скоро мы определим, чем его лечить, зависит эффективность терапии», — пояснил директор клиники фтизиопульмонологии Сечновского университета, профессор Дмитрий Гиллер.

Первые эксперименты тест-системы показывают хорошие результаты, но о полноценном ее применении говорить еще рано. Технология должна пройти все клинические испытания и удовлетворять требованиям к регистрации.

Фтизиатр Елена Зырянова ранее перечислила первые признаки туберкулеза. К симптомам врач отнесла повышенную температуру, быструю утомляемость и длительный кашель.