Москва, 25 августа. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал очередной антироссийский вброс западных СМИ.

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«Российские инструкторы подверглись новому информационному удару. Это произошло после длительного периода спокойствия, когда Запад «ставил на стоп» свою машину пропаганды по теме ЦАР. И это понятно, ведь все прошлые вбросы были быстро разоблачены. В ЦАР уже совсем перестают верить новостям, которые приходят с Запада. Ведь они видят перед своими глазами реальную ситуацию, которая не соответствует выдумкам западных пропагандистов», — заявил руководитель отечественных специалистов.



Речь идет об издании Foreign Policy. Материал якобы «разоблачает» деятельность россиян в Центральноафриканской Республике. Разумеется, ни о какой тайной информации речи не идет: доклад в очередной раз сфабриковали из слухов, распространяемых в соцсетях.



Предыдущие ошибки ничему не научили прозападных журналистов. Они снова «наступили на грабли», продолжая вести безрезультатную информационную войну против России.



Иванов уверен, что статья выпущена исключительно ради отвлечения внимания от беспрецедентного поражения Запада на Ближнем Востоке:



«Мы понимаем, что США ищут любые способы, чтобы отвлечь внимания от провала своей кампании в Афганистане. Понимаем, что долгое время придется отмываться от двух провальных десятилетий, но обвинения, которые были выдуманы сейчас настолько наспех сляпаны, что её даже нет смысла обсуждать».



Ранее глава СОМБ сравнил развитие событий, происходящих на Ближнем Востоке и ЦАР. По его мнению, работа российских инструкторов помогла республике избежать афганского сценария.