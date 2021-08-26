Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 01:15
00:53
Шоу-бизнес
Собчак и Бородина помирились, вспомнив безумные выходки на «Доме-2»
00:35
Общество
Гебреисус объяснил важность ВОЗ в борьбе со следующими пандемиями
00:29
Весь мир
«Нет смысла обсуждать»: Иванов разоблачил очередной вброс западных СМИ о россиянах в ЦАР
00:27
Армия
Истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» перейдут на автоматический режим
00:25
Политика
Пушков объяснил, почему президент Эстонии «подложила свинью» Киеву
00:24
Общество
Минздрав России создает систему для быстрого выявления устойчивого туберкулеза
00:20
Происшествия
Москвич получил наручные часы за спасение мужчины на рельсах в метро
00:09
Шоу-бизнес
Новоиспеченная мама Арзамасова вернется к работе через месяц после родов
00:03
Наука
Ученые обнаружили флуоресцентное свечение у осиных гнезд
00:02
Экономика
На зависть «демократическому» Западу: почему сумма госдолга РФ — выдающийся результат
Все новости

«Нет смысла обсуждать»: Иванов разоблачил очередной вброс западных СМИ о россиянах в ЦАР

  /   Обновлено: 26 августа 2021 01:11
Весь мир
«Нет смысла обсуждать»: Иванов разоблачил очередной вброс западных СМИ о россиянах в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Москва, 25 августа. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал очередной антироссийский вброс западных СМИ.

«Нет смысла обсуждать»: Иванов разоблачил очередной вброс западных СМИ о россиянах в ЦАР
 / 

«Российские инструкторы подверглись новому информационному удару. Это произошло после длительного периода спокойствия, когда Запад «ставил на стоп» свою машину пропаганды по теме ЦАР. И это понятно, ведь все прошлые вбросы были быстро разоблачены. В ЦАР уже совсем перестают верить новостям, которые приходят с Запада. Ведь они видят перед своими глазами реальную ситуацию, которая не соответствует выдумкам западных пропагандистов», — заявил руководитель отечественных специалистов.
 

Речь идет об издании Foreign Policy. Материал якобы «разоблачает» деятельность россиян в Центральноафриканской Республике. Разумеется, ни о какой тайной информации речи не идет: доклад в очередной раз сфабриковали из слухов, распространяемых в соцсетях.
 
Предыдущие ошибки ничему не научили прозападных журналистов. Они снова «наступили на грабли», продолжая вести безрезультатную информационную войну против России.
 
Иванов уверен, что статья выпущена исключительно ради отвлечения внимания от беспрецедентного поражения Запада на Ближнем Востоке:
 

«Мы понимаем, что США ищут любые способы, чтобы отвлечь внимания от провала своей кампании в Афганистане. Понимаем, что долгое время придется отмываться от двух провальных десятилетий, но обвинения, которые были выдуманы сейчас настолько наспех сляпаны, что её даже нет смысла обсуждать».
 

Ранее глава СОМБ сравнил развитие событий, происходящих на Ближнем Востоке и ЦАР. По его мнению, работа российских инструкторов помогла республике избежать афганского сценария.

 

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Нет смысла обсуждать»: Иванов разоблачил очередной вброс западных СМИ о россиянах в ЦАР
африка цар сомб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru