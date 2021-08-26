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Москвич получил наручные часы за спасение мужчины на рельсах в метро
Происшествия
Москвич получил наручные часы за спасение мужчины на рельсах в метро
pixabay.com

Москва, 26 августа. Неравнодушный пассажир московского метро мгновенно оказал помощь упавшему на рельсы мужчине. Житель столицы оттащил его за несколько секунд до прибытия состава.

Пассажир оказался на рельсах из-за плохого самочувствия. За несколько минут до инцидента он начал чувствовать головокружение. Мужчина не смог удержать равновесие и упал с платформы.

Ситуация привлекла внимание москвича Алексея Турлянского. Он мгновенно оттащил пассажира к месту остановки первого вагона поезда, пока очевидцы подавали сигналы машинисту. Героический поступок оценили начальник метро Виктор Козловский и руководитель УВД на метрополитене ГУ МВД России Шамиль Сибанов. Они вручили герою письменную благодарность и наручные часы.

Подобный инцидент произошел на территории Пермского края. Грузовой поезд сбил мужчину на 1558-м км перегона станция Кишерть — станция Шумково. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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