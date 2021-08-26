Москвич получил наручные часы за спасение мужчины на рельсах в метро

Москва, 26 августа. Неравнодушный пассажир московского метро мгновенно оказал помощь упавшему на рельсы мужчине. Житель столицы оттащил его за несколько секунд до прибытия состава.

Пассажир оказался на рельсах из-за плохого самочувствия. За несколько минут до инцидента он начал чувствовать головокружение. Мужчина не смог удержать равновесие и упал с платформы.

Ситуация привлекла внимание москвича Алексея Турлянского. Он мгновенно оттащил пассажира к месту остановки первого вагона поезда, пока очевидцы подавали сигналы машинисту. Героический поступок оценили начальник метро Виктор Козловский и руководитель УВД на метрополитене ГУ МВД России Шамиль Сибанов. Они вручили герою письменную благодарность и наручные часы.

Подобный инцидент произошел на территории Пермского края. Грузовой поезд сбил мужчину на 1558-м км перегона станция Кишерть — станция Шумково. От полученных травм мужчина скончался на месте.