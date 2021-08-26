Новоиспеченная мама Арзамасова вернется к работе через месяц после родов

Москва, 26 августа. Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова, недавно родившая сына, намерена в ближайшее время вернуться к работе, чтобы в новом театральном сезоне выйти на сцену.

Актриса возьмет небольшую паузу, чтобы восстановиться после родов и приступит к репетициям. Уже в конце сентября Арзамасову можно будет увидеть в спектакле «Зимние заметки о летних впечатлениях» в Театре наций и в МХАТе имени Горького — в постановке «Нюрнбергский вальс», передает StarHit.

Супруг актрисы, фигурист Илья Авербух, тоже неустанно трудится над новыми проектами. Сразу после родов сына он уехал в Нижний Новгород, где в честь 800-летия города проводил свое ледовое шоу. По завершении праздничных мероприятий 47-летний отец вернулся в Москву, чтобы забрать 26-летнюю жену и малыша из роддома.

«Мне удалось вырваться, чтобы поздравить Лизу и увидеть малыша. После этого всю неделю я был в Нижнем Новгороде. После мероприятия первые мысли — о семье… А про отпуск пока не думаю, так как впереди большое количество проектов», — признался Авербух.

Арзамасова совсем недавно рассказала, какое имя они с мужем выбрали для сына. Актриса в соцсетях сообщила, что ее первенца зовут Лев Ильич.