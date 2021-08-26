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Ученые обнаружили флуоресцентное свечение у осиных гнезд
Наука
Ученые обнаружили флуоресцентное свечение у осиных гнезд
pixabay.com  /  umsiedlungen

Ханой, 26 августа. Группа исследователей из разных университетов нашла несколько видов азиатских ос, гнезда которых излучают ярко-зеленую флуоресценцию.

К идее научной работы привел вопрос, может ли биофлуоресценция быть создана живой природой. В результате многочисленных ночных экспедиций с УФ-лампами в леса Северного Вьетнама ученые обнаружили необычные бумажные гнезда ос, которые пестрили ярко-зеленым излучением.

В статье журнала Journal of the Royal Society Interface исследователи описывают гнезда как шестиугольные соты, концы которых и излучают свечение. Дальнейшие поиски привели к обнаружению подобного эффекта в жилищах еще трех видов ос.

Жизнь насекомых сулит не только удивительные открытия, но и беды. Мухи-зеленухи изводят жителей Калининградской области.

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осы исследование свечение гнезда
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