Ученые обнаружили флуоресцентное свечение у осиных гнезд

Ханой, 26 августа. Группа исследователей из разных университетов нашла несколько видов азиатских ос, гнезда которых излучают ярко-зеленую флуоресценцию.

К идее научной работы привел вопрос, может ли биофлуоресценция быть создана живой природой. В результате многочисленных ночных экспедиций с УФ-лампами в леса Северного Вьетнама ученые обнаружили необычные бумажные гнезда ос, которые пестрили ярко-зеленым излучением.

В статье журнала Journal of the Royal Society Interface исследователи описывают гнезда как шестиугольные соты, концы которых и излучают свечение. Дальнейшие поиски привели к обнаружению подобного эффекта в жилищах еще трех видов ос.

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