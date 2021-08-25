Псаки подтвердила получение Байденом доклада о происхождении коронавируса

Вашингтон, 25 августа. Президент США Джо Байден получил секретный доклад американских разведывательных служб о происхождении коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отказалась раскрывать содержание документа и сопутствующего брифинга. Представитель администрации Байдена попросила подождать, пока разведслужбы подготовят рассекреченный вариант доклада.

«Позвольте мне подтвердить, что он не просто получил копию, но и брифинг вчера. [...] Президент... хочет докопаться до сути и, конечно, сохранить больше жизней», — заявила Псаки на регулярном брифинге.

Washington Post ранее сообщило, что американские разведчики не смогли выяснить, как именно в мире распространилась коронавирусная инфекция. Специалисты до сих пор не могут решить, какая версия верная — теория об искусственном или естественном происхождении вируса.