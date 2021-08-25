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Введение рыбных продуктов в рацион позволит снизить артериальное давление
Общество
Введение рыбных продуктов в рацион позволит снизить артериальное давление
wikimedia.org  /  Titus Tscharntke

Москва, 25 августа. Проблему с повышенным артериальным давлением можно решить употреблением некоторых продуктов. Об этом сообщил доктор Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном».

Прежде всего гипертоникам следует обратить внимание на сорта жирной морской рыбы. В их число входят скумбрия, сайра и палтус. Такие продукты содержат в себе большое количество кислот Омега-3, оказывающих положительный эффект на сосуды.

Агапкин посоветовал не отказываться от употребления бобовых. По его словам, они способны снижать уровень холестерина в крови.

«Они влияют на состав кишечной микрофлоры, а это влияет на артериальное давление», — объяснил доктор.

Правильный рацион питания способен очистить организм от «плохого» холестерина без применения медикаментов. Для этого человеку нужно ввести в рацион отруби и цельнозерновой хлеб.

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