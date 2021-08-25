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Отец Бритни Спирс подал ходатайство о возобновлении опекунства над дочерью
Шоу-бизнес
Отец Бритни Спирс подал ходатайство о возобновлении опекунства над дочерью
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 25 августа. Джейми Спирс отказался от опекунства над дочерью Бритни Спирс после публичного скандала. Однако теперь он принял решение возобновить контроль над финансами и личной жизнью певицы.

Спирс управлял активами Бритни на протяжении 13 лет. Недавно знаменитая певица обратилась в суд с просьбой отстранить отца от официального опекунства. Суд рассмотрел дело и отклонил иск. Певицу после такого решения поддержали множество звезд, из-за чего разразился скандал. В результате отец Спирс принял решение отказаться от опеки над дочерью.

Теперь же Джейми Спирс заявляет, что готов и дальше заботиться о дочери и намерен возобновить опекунство. Он утверждает, что общественность не может судить о ситуации, которую не знает.

«Но общественность не знает всех фактов, она не имеет права их знать, поэтому для мистера Спирса не будет публичного искупления», — передает строки заявления Daily Mail.

Отец поп-певицы заявляет, что дочь все еще имеет психологические расстройства. Он считает, что если бы были обнародованы все факты, то публика и фанаты певицы были бы ему благодарны за опеку над Бритни Спирс.

Неизвестно, настолько ли серьезны проблемы Спирс, как утверждает ее отец. Однако недавно появился факт о нападении певицы на домработницу из-за домашнего питомца.

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Бритни Спирс опекунство джейми спирс
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