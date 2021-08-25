Жительницу Гатчины задержали по подозрению в убийстве малолетнего ребенка

Гатчина, 25 августа. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела малолетнего ребенка в Гатчине. В причинении смерти по неосторожности подозревают мать малыша.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Тело ребенка было обнаружено на открытом участке местности в Гатчине. На место происшествия отправилась следственная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются, назначена судебная экспертиза, которая установит, как давно и по какой причине скончался ребенок.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил доложить ему о ходе доследственной проверки. По данным ФАН, мать ребенка могла оставить его тело в пакете возле входа в церковь, так как не знала, как ей поступить.