Автоэксперты составили топ-5 альтернатив «Буханке»

Москва, 25 августа. Автомобиль УАЗ-452, известный в народе как «Буханка», выпускается уже более полувека и все еще востребован и медиками, и рыбаками.

Как сообщает журнал «Профиль», есть несколько как российских, так и зарубежных моделей, конкурирующих с отечественным вездеходом. Открывает список минивен с фрагментами ВАЗ-2110.

ВАЗ-2120 «Надежда»

По практичности эта модель значительно уступает УАЗ-452, но для поездки по пересеченной местности может стать хорошей альтернативой. Автоэксперты издания главным недостатком авто называют слабую коррозийную устойчивость. Из-за провала продаж «Надежда» превратилась в наши дни в раритет — рынок вышли всего чуть более восемь тысяч минивэнов.

ГАЗ Соболь 4х4

В 2019 году состоялась презентация концепта обновленного полноприводного микроавтобуса «Соболь». Однако в итоге полноценный рестайлинг достался другому «детищу» ГАЗа — Газель Next. Сайт производителя уверяет, что на шасси «Соболя» можно построить порядка 150 вариантов техники – от спецавтобусов до автомобилей скорой помощи.

Volkswagen Transporter T3 Syncro

Заднемоторный минивэн в третьем поколении обзавелся заводской полноприводной модификацией Syncro, поэтому фургон стал полноценным вездеходом. Полноприводный вариант Т3 выпускался с 1984 года. В общей сложности с конвейера сошли 45,6 тыс. экземпляров.

Volvo L3314/C202

Швеция обзавелась своей «Буханкой» в ответ на запрос вооруженных сил в 1950-х годах на создание многофункционального полноприводного вездехода. В 1959 году армии передали 90 экземпляров модели L3314. Позднее машина появилась также в Венгрии, где использовалась не только военными, но и гражданскими автолюбителями.

Steyr-Puch Pinzgauer

Чуть позже своя «Буханка» появилась и в Швейцарии. Steyr-Puch Pinzgauer выпускался в двух поколения и прямо на заводе мог получить шестиколесную модификацию. В отличии от шведской модели, Pinzgauer выпускали на протяжении 36 лет. Правда, исключительно коммерческой модификации у модели так и не появилось.

Неделей ранее на официальной странице компании «УАЗ» в Instagram было опубликовано изображения прототипа новой модели УАЗ-452. Авто оснащено светодиодной оптикой, лебедкой, экспедиционным багажником необычной формой, распашными задними дверями. Концепт разработал промышленный дизайнер Игорь Краснов. По его словам, УАЗ-452 нового поколения предназначен для экспедиций и активного отдыха. Разрабатывая проект, он «старался сохранить узнаваемый облик и черты легендарной «Буханки»».