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Королевский эксперт раскрыл отношения между принцами Гарри и Уильямом

  /   Обновлено: 25 августа 2021 23:31
Шоу-бизнес
Королевский эксперт раскрыл отношения между принцами Гарри и Уильямом
Global Look Press  /  I-Images/ZUMAPRESS.com

Лондон, 25 августа. Принцы Гарри и Уильям близки друг к другу, несмотря на скандалы, разрывающие семью, заявил королевский эксперт Стюарт Пирс.

После того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США, их отношения с семьей резко испортились. Ситуация обострилась после скандального интервью пары Опре Уинфри. Источники уверяли после этого, что братья Уильям и Гарри почти не общаются. Однако королевский эксперт Стюарт Пирс в беседе с порталом Express заявил, что принцы восстановили свои отношения, так же как и их супруги Кейт и Меган.

«Я знаю, что эти четверо разговаривают друг с другом, и они разговаривают через Zoom и FaceTime. Они очень близки друг с другом», — подчеркнул Пирс, автор книги «Диана: голос перемен».

По словам эксперта, разговоры между двумя парами остаются неформальными.

Последний раз братья встречались на похоронах принца Филиппа и на открытии памятника их матери, принцессы Дианы в июле. Меган не сопровождала супруга в поездке в Великобританию, поскольку находилась на последних месяцах беременности. По словам Пирса, Кейт и Меган начали неформально общаться после рождения дочери Гарри Лилибет. Кейт отправила младенцу подарок и сказала репортерам на саммите G7, что «не может дождаться» встречи со своей новорожденной племянницей.

Ранее появилась информация, что юристы королевы Елизаветы II начали подготовку к возможному судебному процессу против принца Гарри и Меган в случае обнаружения клеветы в будущей книге герцога Сассекского. Гарри, напомним, запустил собственный подкаст, подписал контракт со стриминг-сервисом Netflix, а уже в 2023 году на прилавках появятся его мемуары. Предстоящая премьера всерьез беспокоит Букингемский дворец и родных принца. Больше всего релиз взволновал Елизавету II, которая опасается, что книга будет содержать клевету в адрес ее семьи.

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