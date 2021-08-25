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Осужденный блогер Навальный рассказал о распорядке дня в колонии

  /   Обновлено: 25 августа 2021 23:27
Общество
Осужденный блогер Навальный рассказал о распорядке дня в колонии
instagram.com  /  @navalny

Владимир, 25 августа. Блогер Алексей Навальный в интервью газете The News York Times подробно рассказал о распорядке дня в колонии в Покрове, где он отбывает наказание.

По его словам, он просыпается в пять утра, чтобы в течение часа почитать. Это время блогер назвал «любимым моментом дня». В шесть утра по расписанию подъем, осужденные слушают гимн России, делают зарядку, умываются и бреются. После этого идут завтракать и на утреннюю проверку.

Навальный отметил, что затем заключенные смотрят фильмы, а с 10 до 12 утра имеют свободное время. Сам блогер предпочитает потратить 15 минут на письма, которые ему присылают в колонию. После свободного времени заключенные или идут на работу, или смотрят лекции по телевизору, или играют в настольные игры. В 14 часов обедают, после чего наступает время вечерней проверки, уборки, небольшого перерыва, а в 18 часов занимаются патриотическим воспитанием, в рамках которого смотрят фильмы. Ужин в колонии наступает в 19:30, после чего заключенные вновь смотрят лекции, отбой в 22 часа.

"Вроде бы весь день ничего не делаешь, но к вечеру ты реально без сил и мечтаешь лечь в кровать", — заявил блогер.

При этом ранее Навальный получал выговоры за регулярные отказы соблюдать распорядок дня. Он не хотел носить форму и дежурить в столовой, сообщали во ФСИН.

Навальному 2 февраля 2021 года заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с систематическими нарушениями условий испытательного срока. Блогеру назначили 2,8 лет в колонии общего режима. Президент России Владимир Путин отмечал, что Навальный осознанно шел на нарушение российского закона и сел не за свою политическую деятельность, а за криминальные действия.

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Алексей Навальный колония интервью распорядок дня
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